12 января 2026 в 16:23

«Получилась нестандартной»: кинокритик о новой экранизации «Буратино»

Кинокритик Шнейдеров назвал нестандартной новую экранизацию «Буратино»

Кадр из фильма «Буратино», 2025 год Кадр из фильма «Буратино», 2025 год Фото: НМГ Кинопрокат
Фильм «Буратино» Игоря Волошина стал нестандартной экранизацией сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого, заявил «Радио 1» кинокритик Давид Шнейдеров. При этом, по его мнению, новой кинокартине будет сложно найти своего зрителя.

«Буратино» получился нестандартный: это все-таки смесь Пиноккио и Буратино. Мне кажется, что это кино не для детей, а для взрослых, но и тут есть нюанс: фильм для детей слишком сложный, а для взрослых простоват, — высказался Шнейдеров.

Он пояснил, что юным зрителям будет сложно понять взаимоотношения между героями фильма, например папой Карло и Карабасом-Барабасом. Эксперт выразил мнение, что некоторые сцены в экранизации лишние — киноленту можно было бы укоротить на полчаса.

Ранее фильм «Буратино» собрал 2 млрд рублей в прокате. Кинокартина, вышедшая на экраны 1 января 2026 года, демонстрирует выдающуюся динамику: первый миллиард был взят всего за четыре дня, а на достижение второй отметки ушло менее двух недель.

