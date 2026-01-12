В ЕК признали необходимость переговоров между Евросоюзом и Россией

В ЕК признали необходимость переговоров между Евросоюзом и Россией Спикер ЕК Пинью: Евросоюзу когда-то придется начать переговоры с Россией

Евросоюзу «в какой-то момент» придется вести переговоры с властями России, заявила представитель ЕК Паула Пинью на брифинге в Брюсселе. Однако, по ее словам, «время для этого еще не настало», передает ТАСС.

Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом [России Владимиром] Путиным, — сказала она.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время говорить с Россией. Так она ответила на вопрос журналистов о позиции в пользу диалога с Москвой, которую занимает вице-премьер страны Маттео Сальвини.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила в беседе с NEWS.ru, что заявление Мелони о переговорах с РФ — это очень мудро и правильно. Однако, подчеркнула она, остается вопрос — последуют ли этому европейские лидеры.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также поддержал призыв премьер-министра Италии к Евросоюзу и подчеркнул, что диалог должен быть уважительным. По его словам, подобный формат взаимодействия имеет позитивное значение.