Полицию попросили расследовать «массовую гибель» птиц в ТЦ «Авиапарк»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Юлия Дрожжина обратилась в прокуратуру и МВД с просьбой проверить информацию о массовой гибели птиц в ловушках в московском ТЦ «Авиапарк», передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Скандал в торговом центре разразился из-за специальных сетей, установленных под куполом здания для отлова залетающих птиц. Очевидцы в социальных сетях сообщали, что пернатые погибают в них на глазах у посетителей, включая детей.

Руководство центра оперативно отреагировало на обвинения, опровергнув информацию о гибели птиц. В администрации пояснили, что конструкции являются гуманным способом контроля за фауной внутри ТЦ, ни одна особь в них не пострадала. По заверениям представителей «Авиапарка», сотрудники охраны каждый вечер проводят инспекцию сетей, аккуратно извлекают птиц и выпускают их.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, соответствуют ли такие методы отлова санитарным нормам и правилам этичного обращения с животными. Посетители продолжают делиться кадрами с места событий, настаивая на том, что вид бьющихся в сетях птиц наносит моральный вред гостям центра.

Ранее в Ростовской области сотрудники Росприроднадзора и парка «Малинки» спасли раненого пеликана, который вмерз в лед на Таганрогском заливе. Птицу посадили на карантин под присмотром специалистов, после восстановления ее планируют выпустить на волю.

Москва
торговые центры
птицы
депутаты
