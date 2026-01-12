Киргизия вошла в туристический рейтинг New York Times NYT поставил Киргизию на 31-е место в рейтинге лучших направлений

Киргизия вошла в число лучших направлений для путешествий в 2026 году по версии американского издания The New York Times (NYT), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента туризма республики. Всего в рейтинге 52 направления, Киргизия расположилась на 31-м месте.

В ежегодном списке из 52 вдохновляющих направлений, охватывающем самые разные уголки планеты — от мегаполисов и культурных центров до природных чудес и уникальных ландшафтов, — горы Тянь-Шань в Киргизии заняли достойное место, — отмечают власти.

Ведомство рассматривает включение Киргизию в этот престижный список как важное признание на международной арене. В первую пятерку вошли США, Варшава, Бангкок, Коста-Рика и индийский национальный парк Бандхавгарх.

До этого глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал, что Россия может отменить визовый режим с четырьмя странами — Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Он подчеркнул, что речь идет о 30–90 днях.