12 января 2026 в 18:39

Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского

Марочко: освобождение Новобойковского вынуждает ВСУ стянуть резервы к селу

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Освобождение ВС России Новобойковского в Запорожье вынуждает командиров ВСУ стянуть резервы к селу, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, противнику приходится усиливать линию обороны, вызволяя солдат с других участков фронта, включая этот регион. В Минобороны эти данные не комментировали.

С освобождением населенного пункта Новобойковское в Запорожской области наши военнослужащие, прежде всего, расширяют участок фронта, — поделился собеседник агентства.

Марочко отметил, что от Приморского до Новобойковского сейчас не больше 15 километров. По его подсчетам, украинскому командованию нужно дополнительные силы и средства, чтобы перебрасывать с Запорожья или других участков. Марочко убежден, что в нынешних условиях усилить линию обороны ВСУ «крайне проблематично».

Ранее стало известно, что российская армия освободила Новобойковское в Запорожье в понедельник, 12 января. В Минобороны РФ уточнили, что боевую задачу выполнила группировка войск «Днепр».

Андрей Марочко
Запорожская область
ВС РФ
СВО
