12 января 2026 в 18:45

Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко

Продюсер Дворцов: возлюбленным Степаненко является ее 45-летний администратор

Елена Степаненко Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press
Юмористка Елена Степаненко давно оставила в прошлом историю с бывшим мужем Евгением Петросяном и закрыла этот гештальт, сейчас у нее новая любовь, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов. Он сообщил, что артистка встречается с молодым человеком, которого всем представляет своим администратором.

На нескольких мероприятиях мы видели ее с приятным молодым человеком лет 45. Она представляет его как своего администратора. Однако недвусмысленные взгляды и рукопожатия между ними выдают больше, чем деловые отношения, — сказал Дворцов.

По словам продюсера, администратор часто сопровождает Степаненко на мероприятиях. Он предполагает, что благодаря новым отношениям юмористка так расцвела. Дворцов считает, артистке льстит внимание молодого мужчины.

Ранее Степаненко представила новый номер в программе «Утренняя почта». Ее появление в этой телепередаче стало сюрпризом для поклонников, отметивших, что 72-летняя артистка заметно похудела и помолодела.

