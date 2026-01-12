Эрмитаж продолжит помогать арестованному в Польше археологу

Государственный Эрмитаж продолжает оказывать дипломатическую поддержку своему арестованному в Польше сотруднику, археологу Александру Бутягину, заявили в пресс-службой музея. Помощь оказывается посредством дипломатических каналов, включая МИД РФ, российское посольство и представителей музейного сообщества.

Эрмитаж продолжает вести работу по оказанию помощи Александру Бутягину через дипломатические каналы и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел РФ, российским посольством в Польше и коллегами из музейного сообщества, — говорится в сообщении.

В декабре 2025 года Бутягина задержали в Польше по запросу властей Украины. Поводом стали обвинения в якобы незаконной организации археологических экспедиций в Крыму, на территории античного городища Мирмекий, исследованиями которого ученый руководит с 1999 года.

Ранее адвокат Бутягина Адам Доманьский сообщил, что Окружной суд Варшавы продлил срок ареста археологу. По решению инстанции ученый останется под стражей до начала весны, а именно до 4 марта.