Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 18:34

Эрмитаж продолжит помогать арестованному в Польше археологу

Эрмитаж продолжит оказывать помощь Бутягину через дипканалы

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Государственный Эрмитаж продолжает оказывать дипломатическую поддержку своему арестованному в Польше сотруднику, археологу Александру Бутягину, заявили в пресс-службой музея. Помощь оказывается посредством дипломатических каналов, включая МИД РФ, российское посольство и представителей музейного сообщества.

Эрмитаж продолжает вести работу по оказанию помощи Александру Бутягину через дипломатические каналы и находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел РФ, российским посольством в Польше и коллегами из музейного сообщества, — говорится в сообщении.

В декабре 2025 года Бутягина задержали в Польше по запросу властей Украины. Поводом стали обвинения в якобы незаконной организации археологических экспедиций в Крыму, на территории античного городища Мирмекий, исследованиями которого ученый руководит с 1999 года.

Ранее адвокат Бутягина Адам Доманьский сообщил, что Окружной суд Варшавы продлил срок ареста археологу. По решению инстанции ученый останется под стражей до начала весны, а именно до 4 марта.

Эрмитаж
археологи
аресты
помощь
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Громкий обмен ЦСКА и «Зенита» — кто выиграет от сделки года?
ChatGPT раскрыл, какие основные проблемы ждут Россию в 2026 году
На Западе выяснили, что Израиль по-прежнему разрушает сектор Газа
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.