Польский суд оставил российского археолога за решеткой

Окружной суд Варшавы продлил срок ареста российскому археологу Александру Бутягину, сообщил его адвокат Адам Доманьский в беседе с РИА Новости. По решению инстанции ученый останется под стражей до начала весны.

Суд принял решение продлить арест Александру Бутягину до 4 марта, — сказал защитник археолога.

В декабре прошлого года Бутягина задержали на территории Польши по запросу украинских властей. Поводом стали обвинения в якобы незаконной организации археологических экспедиций в Крыму, на территории античного городища Мирмекий, исследованиями которого ученый руководит с 1999 года.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что задержанный археолог понимает абсурдность выдвинутых против него обвинений. По словам дипломата, ученый осознавал, что находится в поле зрения украинских властей, однако не предполагал, что они перейдут к активным шагам.

Известно, что Киев намерен добиться экстрадиции научного сотрудника. Украинские власти вменяют исследователю причинение ущерба в размере $4,6 млн (366 млн рублей).