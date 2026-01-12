Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:36

Польский суд оставил российского археолога за решеткой

Суд Варшавы продлил арест российскому археологу Бутягину до 4 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Окружной суд Варшавы продлил срок ареста российскому археологу Александру Бутягину, сообщил его адвокат Адам Доманьский в беседе с РИА Новости. По решению инстанции ученый останется под стражей до начала весны.

Суд принял решение продлить арест Александру Бутягину до 4 марта, — сказал защитник археолога.

В декабре прошлого года Бутягина задержали на территории Польши по запросу украинских властей. Поводом стали обвинения в якобы незаконной организации археологических экспедиций в Крыму, на территории античного городища Мирмекий, исследованиями которого ученый руководит с 1999 года.

Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что задержанный археолог понимает абсурдность выдвинутых против него обвинений. По словам дипломата, ученый осознавал, что находится в поле зрения украинских властей, однако не предполагал, что они перейдут к активным шагам.

Известно, что Киев намерен добиться экстрадиции научного сотрудника. Украинские власти вменяют исследователю причинение ущерба в размере $4,6 млн (366 млн рублей).

Россия
Польша
суды
археологи
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты
Сбитый F-16 и разгром у Липцев: новости СВО к вечеру 12 января
ChatGPT рассказал, кто может получать пенсию в 300 тыс. рублей
В Германии забили тревогу из-за серьезного экономического кризиса
РКН пригрозил штрафами 33 операторам связи
Раскрыто, как вероятное банкротство Украины в 2026 году отразится на СВО
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 19 украинских БПЛА
«Обязательство сохраняется»: генсек НАТО нашел способ порадовать Киев
Врач объяснила, почему полезны зимние прогулки
Малышева рассказала о пользе кулебяки
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.