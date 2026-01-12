Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 18:36

Президент Мексики оценила вероятность вторжения в страну США

Шейнбаум исключила возможность вторжения США в Мексику после разговора с Трампом

Клаудия Шейнбаум Клаудия Шейнбаум Фото: Global Look Press
Вторжение американских войск в Мексику исключено, заявила президент республики Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на ее странице в соцсети Х. К такому выводу она пришла после телефонного разговора с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

В ходе разговора было очень четко понятно, что существует сотрудничество и координация и что мы продолжаем совместную работу в этих рамках. Они в любой момент могут заявить что-то иное, и в таком случае мы будем добиваться нового разговора, — сказала Шейнбаум.

Ранее она рассказала, что провела «очень хорошую беседу» с Трампом. По ее словам, сторонам удалось обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки, включая безопасность, сокращение незаконного оборота наркотиков, торговлю и инвестиции.

Прежде политолог-американист Павел Дубравский заявил, что Трамп не будет пытаться свергнуть режим в Мексике. По его словам, глава Белого дома уже «проломил» Шейнбаум в миграционных вопросах, поэтому любое внешнее вмешательство в политическую жизнь страны лишено практического смысла.

