12 января 2026 в 18:00

«Очень хорошая беседа»: президент Мексики о переговорах с Трампом

Клаудия Шейнбаум Клаудия Шейнбаум Фото: Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала в соцсети X, что провела хорошую беседу с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, им удалось обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки.

У нас состоялась очень хорошая беседа с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Мы обсудили различные темы, включая безопасность с уважением к нашему суверенитету, сокращение незаконного оборота наркотиков, торговлю и инвестиции, — подчеркнула Шейнбаум.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский заявил, что Трамп не будет пытаться свергнуть режим в Мексике. По его словам, глава Белого дома уже «проломил» Шейнбаум в миграционных вопросах, поэтому любое внешнее вмешательство в политическую жизнь страны лишено практического смысла.

До этого президент США заявлял, что Вооруженные силы США в скором времени приступят к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, в частности в Мексике. По его словам, картели управляют латиноамериканской страной и он с грустью следит за этой ситуацией.

Дональд Трамп
США
Мексика
Клаудия Шейнбаум
