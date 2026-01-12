В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек

Из-за обильных снегопадов в Краснодаре пострадали девять человек, из которых один ребенок, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале. Травмы варьируются от легких ушибов до тяжелых вывихов и переломов.

Сегодня южный регион утопает в сугробах, что значительно повысило уровень опасности на дорогах и тротуарах. Уже к этому часу в медицинские учреждения города Краснодара с травмами были госпитализированы девять человек, среди которых один ребенок, — говорится в сообщении.

Филиппов также подчеркнул, что из-за неблагоприятных погодных условий за последние сутки в городе зафиксировано три серьезных дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях пострадали пять человек, которые были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжаются масштабные работы по очистке городских территорий от снега. Для уборки было привлечено около 145 тыс. человек и более 15 тыс. единиц техники. За последние сутки прирост снежного покрова составил два сантиметра.