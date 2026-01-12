Немецкий автогигант сделал шаг к возвращению в Россию Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатенте. Согласно данным электронной базы ведомства, документы были оформлены в сентябре, и решение о регистрации уже принято.

Теперь компания имеет право возобновить производство и продажу автомобилей в России, а также поставлять запчасти. Автогигант покинул российский рынок в 2022 году.

До этого американский автопроизводитель Ford Motor Company направил в Роспатент десять новых заявок на регистрацию своих товарных знаков. В список вошли названия культовых моделей, таких как Mustang, Explorer, F-150, Bronco и Transit.

Также стало известно, что компания, ранее управлявшая сетью McDonald's в России зарегистрировала товарный знак «МакФлурри» в Роспатенте. Знак будет применяться для продажи мороженого на территории России. Исключительное право на его использование действует до 28 декабря 2034 года.

Ранее британский производитель одежды, парфюмерии и аксессуаров Burberry направил три заявки на регистрацию товарных знаков. В частности, она хочет зарегистрировать свои логотип и фирменный узор «тартан». Заявленные знаки относятся к двум категориям, куда входят изделия из кожи, головные уборы и обувь.