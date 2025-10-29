Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое Чистая прибыль Mercedes-Benz в 2025 году снизилась до €3,87 млрд

Чистая прибыль немецкого автоконцерна Mercedes-Benz за девять месяцев 2025 года упала в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в годовом отчете компании. Отмечается, что показатель снизился почти на 50% — с €7,80 млрд до €3,87 млрд (с 724,9 млрд до 359,6 млрд рублей соответственно).

В качестве ключевых факторов, оказавших негативное влияние на рентабельность, руководство автопроизводителя выделило возросшие таможенные пошлины и сокращение объемов реализации продукции. Кроме того, на прибыли отразились и дополнительные расходы, связанные с реализацией программы оптимизации бизнес-процессов.

Что касается третьего квартала, то его результаты соответствуют прогнозу на весь год, отметил глава автоконцерна Ола Каллениус. По его словам, чистая прибыль за этот период снизилась почти на 31% — с €1,71 млрд до €1,19 млрд (с 158 млрд до 110,5 млрд рублей соответственно).

Ранее аналитики спрогнозировали 40% падения продаж автомобилей в первом квартале 2026 года. Так, продажи новых машин будут находиться на уровне 80–90 тыс. единиц в месяц. Основными причинами падения могут стать рост утильсбора, налогов и стремления россиян приобрести авто до их подорожания.