В Москве загорелся склад аккумуляторов для самокатов На юге Москвы горят 50 тыс. литиевых аккумуляторов для самокатов

На юге Москвы загорелся склад, где располагались запасы комплектующих для самокатов, рассказали РИА Новости в экстренных службах. Масштаб инцидента обусловлен высокой плотностью хранения: каждая из батарей весит около восьми килограммов, а всего их на складе могло быть до 50 тыс. штук.

Есть угроза распространения огня, — информировал собеседник агентства.

Сложность тушения подобных объектов заключается в специфике литиевых элементов, которые при горении выделяют токсичные вещества. На данный момент информации о пострадавших не поступало, однако спасатели принимают все меры для локализации огня. Территория вокруг склада оцеплена.

Ранее в Кемерово рухнула крыша действующего склада Wildberries. По данным экстренных служб, авария произошла в зоне разгрузки. Известно, что склад открылся лишь месяц назад. В результате пострадали по меньшей мере несколько человек. Позже СК РФ возбудил уголовное дело из-за возможного нарушения правил безопасности во время строительных или иных работ.