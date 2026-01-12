Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 18:24

В Москве загорелся склад аккумуляторов для самокатов

На юге Москвы горят 50 тыс. литиевых аккумуляторов для самокатов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На юге Москвы загорелся склад, где располагались запасы комплектующих для самокатов, рассказали РИА Новости в экстренных службах. Масштаб инцидента обусловлен высокой плотностью хранения: каждая из батарей весит около восьми килограммов, а всего их на складе могло быть до 50 тыс. штук.

Есть угроза распространения огня, — информировал собеседник агентства.

Сложность тушения подобных объектов заключается в специфике литиевых элементов, которые при горении выделяют токсичные вещества. На данный момент информации о пострадавших не поступало, однако спасатели принимают все меры для локализации огня. Территория вокруг склада оцеплена.

Ранее в Кемерово рухнула крыша действующего склада Wildberries. По данным экстренных служб, авария произошла в зоне разгрузки. Известно, что склад открылся лишь месяц назад. В результате пострадали по меньшей мере несколько человек. Позже СК РФ возбудил уголовное дело из-за возможного нарушения правил безопасности во время строительных или иных работ.

самокаты
пожары
склады
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько зданий Израиль разрушил в Газе после перемирия
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию
Жена Юры Борисова поделилась кадрами семейного отдыха
Президент Мексики оценила вероятность вторжения в страну США
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.