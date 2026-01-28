Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026

Депутат объяснил, зачем владельцам самокатов юридический статус

Депутат Панеш: отсутствие классификации СИМ усугубляет хаос на дорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отсутствие классификации средств индивидуальной мобильности усугубляет проблему хаотичного движения на дорогах, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он также предложил установить строгий лимит на максимальную мощность электросамокатов.

Отсутствие внятных правил регистрации и классификации электросамокатов и других СИМ делает их водителей, не имеющих четкого статуса в правилах дорожного движения, практически неуязвимыми для автоматической фиксации нарушений, что усугубляет хаос на дорогах. Предложение установить четкие технические критерии, такие как мощность и максимальная скорость устройства, — это логичный подход, — высказался Панеш.

Он подчеркнул, что классификации устройств недостаточно для эффективного решения проблемы. По его словам, главная цель заключается не только в том, чтобы установить для пользователей СИМ четкие обязанности и степень ответственности.

Необходимо распространить на владельцев самокатов фундаментальные нормы, такие как запрет на управление в состоянии опьянения, обязанность оставаться на месте ДТП и проходить медосвидетельствование по требованию инспектора. Только так можно положить конец нынешней ситуации, когда нетрезвый водитель скоростного электроустройства представляет угрозу для окружающих, но практически не несет за это наказания, — добавил Панеш.

Кроме того, по его словам, для решения проблемы нужно установить определенные скоростные режимы в разных зонах. Также, как отметил депутат, необходимо организовать специальные парковки и оснастить самокаты фарами, отражателями и звонком.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить движение электросамокатов и электровелосипедов по тротуарам. Он также предложил обязательную регистрацию таких средств индивидуальной мобильности и ужесточить наказание за нарушение правил их использования.

