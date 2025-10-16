Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 18:14

В Госдуме решили запретить движение электросамокатов по тротуарам

Слуцкий предложил запретить движение электросамокатов по тротуарам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Движение средств индивидуальной мобильности по тротуарам, таких как электросамокаты и электровелосипеды, следует запретить, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он уже готовит соответствующее обращение в правительство России. Кроме того, Слуцкий предложил ввести обязательную регистрацию и ужесточить наказание за нарушения правил эксплуатации такого транспорта, передает ТАСС.

Готовим обращение в правительство с предложениями ввести запрет на движение электросамокатов и электровелосипедов, управляемых лицами старше 18 лет, по тротуарам, — сказал лидер фракции.

Он добавил, что в ЛДПР уже разработали законопроект, закрепляющий понятия «средство индивидуальной мобильности» и «электровелосипед». Слуцкий подчеркнул, что партия будет добиваться принятия этих предложений.

Ранее юрист Александр Митрюк выразил мнение, что полный запрет на использование самокатов в ряде регионов России не решит системных проблем, а лишь вызовет недовольство у людей. Он призвал перейти «от реактивных запретов к проактивной работе».

Госдума
ЛДПР
Леонид Слуцкий
запреты
самокаты
электросамокаты
