В Госдуме решили запретить движение электросамокатов по тротуарам Слуцкий предложил запретить движение электросамокатов по тротуарам

Движение средств индивидуальной мобильности по тротуарам, таких как электросамокаты и электровелосипеды, следует запретить, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он уже готовит соответствующее обращение в правительство России. Кроме того, Слуцкий предложил ввести обязательную регистрацию и ужесточить наказание за нарушения правил эксплуатации такого транспорта, передает ТАСС.

Готовим обращение в правительство с предложениями ввести запрет на движение электросамокатов и электровелосипедов, управляемых лицами старше 18 лет, по тротуарам, — сказал лидер фракции.

Он добавил, что в ЛДПР уже разработали законопроект, закрепляющий понятия «средство индивидуальной мобильности» и «электровелосипед». Слуцкий подчеркнул, что партия будет добиваться принятия этих предложений.

Ранее юрист Александр Митрюк выразил мнение, что полный запрет на использование самокатов в ряде регионов России не решит системных проблем, а лишь вызовет недовольство у людей. Он призвал перейти «от реактивных запретов к проактивной работе».