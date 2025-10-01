Юрист оценил запрет на самокаты в ряде регионов России Юрист Митрюк: полный запрет на самокаты не решит системных проблем

Полный запрет на использование самокатов в ряде регионов России не решит системных проблем, а лишь вызовет недовольство у людей, заявил «ФедералПресс» юрист Александр Митрюк. Он призвал перейти «от реактивных запретов к проактивной работе».

Вместо того чтобы заниматься тотальными запретами, властям всех уровней следует сосредоточиться на интеллектуальном регулировании и создании безопасных условий для всех участников движения. Запретительные меры лишь создают почву для новых конфликтов и недовольства, — высказался Митрюк.

Для решения ситуации он призвал создать открытый диалог между регуляторами, кикшеринговыми компаниями и представителями общественности. Это позволит совместно разработать комплекс решений по развитию дорожной инфраструктуры и формированию культуры вождения.

Ранее в Москве неизвестный на электросамокате сбил беременную женщину на тротуаре у дома № 2 по Ленинскому проспекту и скрылся. Пострадавшую госпитализировали.