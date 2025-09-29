В Москве завели дело на сбившего беременную самокатчика

В Москве неизвестный на электросамокате сбил беременную женщину на тротуаре у дома № 2 по Ленинскому проспекту и скрылся, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, сообщили в Telegram-канале СК РФ. По данным источника, пострадавшую госпитализировали.
В Москве мужчина на самокате въехал на большой скорости в автобусную остановку и сбил беременную женщину. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта), — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пострадавшая является многодетной матерью. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Ранее в Москве 17-летняя девушка на скутере попала под трамвай на проспекте Мира, переезжая пути в неположенном месте. Прибывшие спасатели помогли пострадавшей выбраться. Ее госпитализировали.
До этого в Волжском Волгоградской области маршрутка насмерть сбила девятилетнюю девочку на самокате, пересекавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Возбуждено уголовное дело, водителю грозит заключение под стражу.