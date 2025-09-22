Водитель маршрутки насмерть сбил школьницу на самокате В Волжском маршрутка насмерть сбила девятилетнюю девочку на самокате

В городе Волжский Волгоградской области маршрутка наехала на девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу на самокате по «зебре», сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. В результате пострадавшая скончалась.

По предварительной информации, 22 сентября 2025 года в 15:55 водитель, управляя автомашиной «Пежо Боксер», на пересечении ул. Оломоуцкая и ул. Мира совершил наезд на девятилетнюю девочку, пересекавшую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на самокате, — сказано в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Возбуждено уголовное дело. Силовики планируют отправить водителя под стражу.

Ранее в Волгодонске Ростовской области автомобиль насмерть сбил двух подростков на электросамокате. Трагедия случилась поздно вечером 12 сентября на проспекте Строителей возле дома № 17. Девочки скончались на месте до приезда скорой.

Кроме того в Михайловске Ставропольского края трое подростков на питбайках влетели в бетономешалку. Все они получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Один из несовершеннолетних скончался.