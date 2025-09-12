Многотонная бетономешалка протаранила троих подростков на питбайках

В Михайловске Ставропольского края трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку, один из мальчиков погиб, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария со смертельным исходом произошла 12 сентября.

По предварительной информации, 15-летний и 13-летний водители питбайков, выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги не предоставили преимущество в движении грузовику-бетонсмесителю, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, — сказано в сообщении.

В ДТП пострадали оба несовершеннолетних водителя и 16-летний пассажир одного из питбайков. Все подростки с тяжелыми травмами были доставлены в ставропольскую больницу, где один из них скончался.

