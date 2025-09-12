Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 20:04

Многотонная бетономешалка протаранила троих подростков на питбайках

В Ставропольском крае трое подростков оказались под колесами бетономешалки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Михайловске Ставропольского края трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку, один из мальчиков погиб, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария со смертельным исходом произошла 12 сентября.

По предварительной информации, 15-летний и 13-летний водители питбайков, выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги не предоставили преимущество в движении грузовику-бетонсмесителю, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, — сказано в сообщении.

В ДТП пострадали оба несовершеннолетних водителя и 16-летний пассажир одного из питбайков. Все подростки с тяжелыми травмами были доставлены в ставропольскую больницу, где один из них скончался.

Ранее реанимационный автомобиль скорой помощи протаранил стену магазина в подмосковном Королеве. Сообщается, что в нем продается сыр. Машина врезалась в павильон почти наполовину, на месте работали экстренные службы. Авария произошла из-за того, что водитель Chevrolet не уступил дорогу скорой. В результате ДТП никто не пострадал.

аварии
ДТП
подростки
ГАИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач спас пациента в коме, остановив изъятие органов
Как выбрать резиновые сапоги: секрет комфорта и стиля в любую погоду
Балицкий заявил о предотвращенной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС
Третий погибший при обрыве на Эльбрусе оказался жителем Москвы
Коллеги по цеху навестили задержанную с наркотиками Аглаю Тарасову
ВС России сбили 16 украинских дронов над двумя регионами
Житель Казахстана насмерть забил собственного отца
Скончался сценарист криминального сериала «Зона»
Юрист объяснила, от чего зависит ставка налога на вклады за 2024 год
Многотонная бетономешалка протаранила троих подростков на питбайках
Детская писательница умерла от тяжелой аллергической реакции
Зеленский в бешенстве, откуда 30 дронов атаковали Петербург: что дальше
Врач раскрыла, когда лучше прививать детей от гриппа
В Москве загорелся пивной завод «Очаково»
Увеличилось число погибших при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
Куда сходить в Москве в выходные 13–14 сентября: День города и динозавры
Руководитель «Хора Турецкого» перенес тяжелую операцию
ВСУ сравнили с немецкими войсками перед поражением в Первой мировой
Набиуллина раскрыла, как изменились цены на жилье с 2020 года
Страна ЕС допустила бойкот «Евровидения» в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.