Реанимобиль протаранил павильон с сыром Реанимобиль влетел в магазин в подмосковном Королеве

Реанимационный автомобиль скорой помощи протаранил стену сырного магазина в подмосковном Королеве, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Московской области. Транспортное средство въехало в павильон наполовину. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Как рассказали в ведомстве, водитель Chevrolet при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, который двигался в попутном направлении с включенными световым и звуковым сигналами. В результате реанимобиль влетел в павильон. Никто за медпомощью не обращался, добавили там.

Тем временем бывший генеральный директор АО «Кемеровская электротранспортная компания» признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

До этого грузовой автомобиль «Хино» столкнулся с микроавтобусом «Ивеко» на 690-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области. В результате травмы получили пять пассажиров.