Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:47

Реанимобиль протаранил павильон с сыром

Реанимобиль влетел в магазин в подмосковном Королеве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реанимационный автомобиль скорой помощи протаранил стену сырного магазина в подмосковном Королеве, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Московской области. Транспортное средство въехало в павильон наполовину. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Как рассказали в ведомстве, водитель Chevrolet при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, который двигался в попутном направлении с включенными световым и звуковым сигналами. В результате реанимобиль влетел в павильон. Никто за медпомощью не обращался, добавили там.

Тем временем бывший генеральный директор АО «Кемеровская электротранспортная компания» признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

До этого грузовой автомобиль «Хино» столкнулся с микроавтобусом «Ивеко» на 690-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области. В результате травмы получили пять пассажиров.

происшествия
ДТП
полиция
Московская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.