Экс-главе кемеровской трамвайной компании вынесли приговор за ДТП СК: экс-руководитель КЭТК осужден на 2,5 года за трамвайное ДТП в Кемерово

Бывший генеральный директор АО «Кемеровская электротранспортная компания» признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в областном управлении СК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие установило, что в период с декабря 2021 по июнь 2024 года обвиняемый систематически нарушал правила безопасности пассажирских перевозок. Он не обеспечивал предприятие необходимыми материалами для ремонта и не организовал должную систему технического контроля транспорта.

В результате этих нарушений 6 июня 2024 года на маршрут № 10 был выпущен трамвай с неисправной тормозной системой. Водитель, не подозревавшая о поломке, попыталась самостоятельно устранить неполадки во время движения, что привело к неконтролируемому набору скорости и столкновению.

Инцидент привел к масштабным последствиям: пострадали 194 человека, один пассажир погиб, восемь получили тяжелые травмы. Суд учел сотрудничество подсудимого со следствием и его чистосердечное признание.

Уголовные дела в отношении мастера депо и водителя трамвая продолжают рассматриваться в суде. Приговор по главному фигуранту дела вступил в законную силу.

