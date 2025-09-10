Празднование Дня города в Москве
10 сентября 2025 в 15:27

В Архангельске мотоциклист влетел в машину и выжил

В Архангельске мотоциклист выжил после серьезной аварии на Комсомольской улице, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, водитель автомобиля не уступила дорогу, и байкер врезался в машину на большой скорости. Пострадавший отделался травмами, его доставили в больницу.

Удар был настолько сильным, что мотоциклиста отбросило на проезжую часть. На кадрах с места происшествия видно поврежденный мотоцикл и автомобиль, с которым произошло столкновение. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в Санкт-Петербурге мотоциклист получил серьезные травмы в ДТП с автомобилем Skoda на пересечении улиц Маршала Жукова и Солдата Корзуна. Водитель иномарки внезапно совершил маневр без поворотника, что привело к столкновению — байкера выбросило из седла. Пострадавший повредил ногу.

До этого в московском Бутово произошло смертельное ДТП: мотоциклист на высокой скорости врезался в автомобиль KIA и погиб на месте. Инцидент произошел в сумерках, когда водитель машины не успел среагировать на быстродвижущийся мотоцикл.

