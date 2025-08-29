День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 12:49

На юге Москвы мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку

В Бутово мотоциклист погиб в результате столкновения с иномаркой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ДТП со смертельным исходом произошло накануне на одном из перекрестков в столичном Бутово, сообщает Telegram-канал «112». Мотоциклист на высокой скорости врезался в иномарку и погиб на месте. Инцидент случился в сумеречное время.

Водитель автомобиля KIA, заходивший на поворот, не успел среагировать на мотоциклиста, который двигался с чрезмерно высокой скоростью. В результате аварии один человек погиб, второй получил травмы, а оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Ранее пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Усольском районе Иркутской области. На 1781-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Mitsubishi Eclipse.

До этого в Амурской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда. Водитель машины погиб после столкновения на регулируемом переезде, несмотря на экстренное торможение локомотива. Инцидент вызвал задержку движения нескольких пассажирских составов: № 392 Чита — Благовещенск и № 318 Нижний Бестях — Благовещенск.

ДТП
Бутово
происшествия
мотоциклы
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Microsoft уволил сотрудников, которые выступали против Израиля
Выяснилось, какое наследство оставил после себя Родион Щедрин
«Обыденное явление»: политолог разъяснил феномен забастовок в Европе
Стало известно, жители каких регионов России рискуют заразиться чикунгуньей
Звезда сериала «Чикатило» вышел в свет с женой
В Москве подростки прокатились впятером на одном самокате и получили штраф
Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Театра сатиры
«Никакого ущерба»: Захарова о выходе России из конвенции против пыток
Министру МВД Сербии отправили конверт с необычным содержимым
Названы слова, которые опасно произносить при разговоре с мошенниками
«Это чепуха»: арахнолог развеял страхи москвичей из-за одного вида паука
Врач перечислила неожиданные признаки гельминтоза
В МИД России рассказали о письме Лаврова американской журналистке
Военэксперт раскрыл, сколько украинцев до 22 лет покинут страну навсегда
Эксперт рассказал, как президент Франции загнал себя в угол
Известный рок-музыкант рассказал, из-за чего отказывается от концертов
Депутат ГД назвал условия возращения Козловского в кино
Грубые нарушения охраны труда привели к гибели геолога в российском регионе
Суперсерии СССР — Канада в 1972-м и 1974-м: значение и наследие
В МИД России заподозрили Молдавию в подготовке к махинациям на выборах
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.