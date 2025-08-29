На юге Москвы мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку

ДТП со смертельным исходом произошло накануне на одном из перекрестков в столичном Бутово, сообщает Telegram-канал «112». Мотоциклист на высокой скорости врезался в иномарку и погиб на месте. Инцидент случился в сумеречное время.

Водитель автомобиля KIA, заходивший на поворот, не успел среагировать на мотоциклиста, который двигался с чрезмерно высокой скоростью. В результате аварии один человек погиб, второй получил травмы, а оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

