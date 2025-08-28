Лобовое столкновение «японок» обернулось гибелью пяти человек В Иркутской области пять человек погибли в ДТП на трассе Р-255

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Усольском районе Иркутской области, сообщил региональный главк МВД. Авария произошла на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Eclipse. В результате лобового столкновения на месте аварии погибли водитель и три пассажира седана. В медучреждении города Усолья-Сибирского скончался водитель второй иномарки, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее в Кемерово 16-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Газель». Оба несовершеннолетних пассажира мотоцикла были в шлемах, но водитель получил серьезные травмы. На месте работают оперативные службы для выяснения всех обстоятельств ДТП.

До этого в Амурской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда. Водитель машины погиб после столкновения на регулируемом переезде, несмотря на экстренное торможение локомотива. Инцидент вызвал задержку движения нескольких пассажирских составов: № 392 Чита — Благовещенск и № 318 Нижний Бестях — Благовещенск.