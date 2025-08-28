День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 17:13

Лобовое столкновение «японок» обернулось гибелью пяти человек

В Иркутской области пять человек погибли в ДТП на трассе Р-255

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Усольском районе Иркутской области, сообщил региональный главк МВД. Авария произошла на 1781-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Водитель автомобиля Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Eclipse. В результате лобового столкновения на месте аварии погибли водитель и три пассажира седана. В медучреждении города Усолья-Сибирского скончался водитель второй иномарки, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее в Кемерово 16-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем «Газель». Оба несовершеннолетних пассажира мотоцикла были в шлемах, но водитель получил серьезные травмы. На месте работают оперативные службы для выяснения всех обстоятельств ДТП.

До этого в Амурской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда. Водитель машины погиб после столкновения на регулируемом переезде, несмотря на экстренное торможение локомотива. Инцидент вызвал задержку движения нескольких пассажирских составов: № 392 Чита — Благовещенск и № 318 Нижний Бестях — Благовещенск.

аварии
ДТП
смерти
Иркутская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.