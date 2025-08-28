День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 16:53

Столкновение с «Газелью» обернулось реанимацией для школьника на питбайке

В Кемерово школьник на питбайке столкнулся с «Газелью» и попал в реанимацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кемерово 16-летний мальчик на питбайке столкнулся с «Газелью» на улице Таврической в Заводском районе, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на ГАИ. В результате ДТП ребенок попал в аварию.

На питбайке, помимо пострадавшего «водителя», ехал еще один человек. Они оба были в защитных шлемах, однако это не уберегло первого от серьезного травм.

На месте ДТП работают оперативные службы. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства аварии c участием несовершеннолетних.

Ранее в Уфе 12-летний подросток на питбайке погиб после столкновения с автомобилем Infinity. Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи. Автомобилем управляла 29-летняя женщина.

питбайки
автомобили
ДТП
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
В Госдуме отреагировали на идею Санду отправить наемников на Украину
Встретил на улице и позвал на медосмотр: педофил прикидывался врачом
«В задницу»: командир ВСУ осадил главу МИД Венгрии из-за запрета на въезд
Стало известно состояние получившего ранение оператора ВГТРК
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.