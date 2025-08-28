Столкновение с «Газелью» обернулось реанимацией для школьника на питбайке

В Кемерово 16-летний мальчик на питбайке столкнулся с «Газелью» на улице Таврической в Заводском районе, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на ГАИ. В результате ДТП ребенок попал в аварию.

На питбайке, помимо пострадавшего «водителя», ехал еще один человек. Они оба были в защитных шлемах, однако это не уберегло первого от серьезного травм.

На месте ДТП работают оперативные службы. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства аварии c участием несовершеннолетних.

Ранее в Уфе 12-летний подросток на питбайке погиб после столкновения с автомобилем Infinity. Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи. Автомобилем управляла 29-летняя женщина.