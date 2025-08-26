Ребенок погиб в ДТП с участием питбайка и легковушки в Уфе

В Уфе 12-летний подросток на питбайке погиб после столкновения с автомобилем Infinity, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

Инцидент произошел на улице Башкирской Кавдивизии. Автомобилем управляла 29-летняя женщина.

Ранее в Тульской области 26-летний водитель Opel Astra снес сразу трех питбайкеров на трассе. На появившихся в Сети кадрах видно мотоциклистов, стоящих на повороте в сторону Новомосковска, машина появляется сзади и сбивает их по очереди.

До этого сообщалось, что восьмиклассника на питбайке насмерть сбила Lada Kalina в Белебеевском районе Башкирии. Трагедия произошла около часа ночи на первом километре трассы Белебей — Ермекеево — Приютово. По предварительной информации, 42-летний водитель Lada поворачивал налево и врезался в двигавшийся навстречу питбайк. За рулем находился 14-летний подросток, который скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В Аскизском районе Хакасии произошло смертельное ДТП с участием троих несовершеннолетних, в результате которого погиб шестилетний мальчик. По предварительным данным, грузовик ГАЗ-63 с детьми в кузове на скорости вылетел с дороги.