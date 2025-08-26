День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 16:51

Ребенок погиб в ДТП с участием питбайка и легковушки в Уфе

В Уфе 12-летний мальчик попал в ДТП на питбайке и погиб на месте

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Уфе 12-летний подросток на питбайке погиб после столкновения с автомобилем Infinity, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

Инцидент произошел на улице Башкирской Кавдивизии. Автомобилем управляла 29-летняя женщина.

Ранее в Тульской области 26-летний водитель Opel Astra снес сразу трех питбайкеров на трассе. На появившихся в Сети кадрах видно мотоциклистов, стоящих на повороте в сторону Новомосковска, машина появляется сзади и сбивает их по очереди.

До этого сообщалось, что восьмиклассника на питбайке насмерть сбила Lada Kalina в Белебеевском районе Башкирии. Трагедия произошла около часа ночи на первом километре трассы Белебей — Ермекеево — Приютово. По предварительной информации, 42-летний водитель Lada поворачивал налево и врезался в двигавшийся навстречу питбайк. За рулем находился 14-летний подросток, который скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В Аскизском районе Хакасии произошло смертельное ДТП с участием троих несовершеннолетних, в результате которого погиб шестилетний мальчик. По предварительным данным, грузовик ГАЗ-63 с детьми в кузове на скорости вылетел с дороги.

питбайки
мотоциклы
ДТП
погибшие
дети
происшествия
подростки
Уфа
Башкирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пока живы»: Борисова дала жесткий отпор критикам ее дочери
Военэксперт назвал вероятного пособника атаки на порт в Ленобласти
«На фронте жарко»: раскрыты особенности иностранных наемников ВСУ
Авиаэксперт назвал неочевидную проблему самолетов Sukhoi Superjet 100
Продажи карт Таро рухнули почти в два раза
РПЦ предложила россиянам помолиться за мессенджер MAX
Захарова словами Высоцкого ответила на запрет передвижения дипломатов РФ
Сырский обозначил нынешнюю задачу ВСУ
ВСУ пытались атаковать АЗС, чтобы убить максимальное число мирных жителей
«Мы с папой сексом занимались»: садист насиловал жену, тещу и падчерицу
Беременную пассажирку выгнали из самолета из-за отсутствия разрешения
Французский актер и режиссер Стефан Буке умер в возрасте 57 лет
Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии
Юрист объяснил, могут ли привлечь организаторов восхождения Наговицыной
Юные россиянки заставили семилетнего мальчика встать на колени
Баку ждет от Еревана изменений в конституцию для подписания договора о мире
Продюсер сообщил, зачем Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы бывшего
Россиян предупредили о росте заболеваемости в школах
Власти установили время на выполнение домашнего задания для школьников
Звезда «Склифосовского» Аптовцев умер за неделю до юбилея: причина, рак
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.