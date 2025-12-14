Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 17:48

Подарок питбайка внуку обернулся для пенсионерки уголовным делом

В Астрахани возбудили дело против подарившей внуку питбайк пенсионерки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Астрахани следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионерки, которая подарила своему 16-летнему внуку питбайк, сообщила пресс-служба регионального управления СК. Действия женщины квалифицировали как вовлечение подростка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Дело возбудили после того, как юноша получил тяжелые травмы в результате ДТП.

Следственным отделом <...> возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным СК, инцидент произошел 26 мая. Подросток не справился с управлением и врезался на питбайке в колодец. После этого мальчика госпитализировали, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Питбайк юноша получил в подарок от бабушки. Как выяснили следователи, женщина купила внуку подарок, зная, что у него нет водительских прав.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и питбайка, в результате которого пострадал 16-летний подросток. Юношу с травмами госпитализировали. Прокуратура Западного административного округа взяла на себя контроль за выяснением причин и обстоятельств аварии.

