Подросток на питбайке пострадал в ДТП с автомобилем В Москве водитель автомобиля сбил 16-летнего подростка на питбайке

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля и питбайка, в результате которого пострадал 16-летний подросток, сообщили в столичной прокуратуре. Юношу с травмами госпитализировали. Прокуратура Западного административного округа взяла на себя контроль за выяснением причин и обстоятельств аварии.

На Рублевском шоссе произошло столкновение автомобиля марки Kia и питбайка под управлением 16-летнего юноши, следовавшего по велодорожке, — говорится в сообщении.

Ранее два водителя погибли в результате ДТП на Московском шоссе в Пушкинском районе. Грузовик Volvo, управляемый водителем 1966 года рождения, столкнулся с остановившимися автомобилями ПАЗ и КамАЗ. Авария произошла вечером 28 ноября, когда грузовик двигался из области в город. Водитель совершил наезд на транспортные средства и на водителей, которые меняли колеса.

До этого на 181-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск произошло ДТП с автобусом, перевозившим детскую школьную команду. Водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет, после чего опрокинулся. В автобусе находились 37 человек. Погибших нет, однако шестерых детей направили на медосмотр.