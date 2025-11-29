День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:01

На Урале перевернулся автобус с детьми

На трассе Южноуральск — Магнитогорск перевернулся автобус с детьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На 181-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе произошло ДТП с автобусом, который перевозил детскую школьную команду, рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области. Водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Это привело к последующему опрокидыванию автобуса.

В момент аварии в автобусе находились 37 человек — команда направлялась из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. В результате ДТП погибших нет. Шестерых детей направили на медосмотр.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, также к месту ДТП выехали ответственные от руководства Госавтоинспекции, — добавили в ведомстве.

Ранее в Выксе 11-летний мальчик попал под колеса двух автомобилей подряд. Инцидент произошел в среду, 26 ноября, на улице Степана Разина. По предварительным данным, мальчик 2014 года рождения переходил проезжую часть. В этот момент на него совершила наезд женщина за рулем автомобиля Kia Carnival, после чего ребенка переехала Kia Soul.

ДТП
дети
автобусы
Урал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван участник украинской делегации на переговорах с США
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США
Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца
Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области
Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться
Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия
Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины
Стало известно, кто может занять место Ермака
На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине
Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех
Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей
Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки
Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент
Братья связали сестру скотчем и утопили в болоте по просьбе отца
Обнародованы кадры допроса готовившего теракт в Подмосковье россиянина
Переговоры Уиткоффа с Дмитриевым держали в тайне даже от чиновников из США
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.