На Урале перевернулся автобус с детьми На трассе Южноуральск — Магнитогорск перевернулся автобус с детьми

На 181-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе произошло ДТП с автобусом, который перевозил детскую школьную команду, рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области. Водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Это привело к последующему опрокидыванию автобуса.

В момент аварии в автобусе находились 37 человек — команда направлялась из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. В результате ДТП погибших нет. Шестерых детей направили на медосмотр.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, также к месту ДТП выехали ответственные от руководства Госавтоинспекции, — добавили в ведомстве.

