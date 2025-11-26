День матери
26 ноября 2025 в 22:20

В Нижегородской области ребенок погиб под колесами двух иномарок

МВД: в Выксе ребенок погиб в ДТП после наезда двух автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Нижегородской области в городе Выксе 11-летний мальчик попал под колеса двух автомобилей подряд, сообщила пресс-служба регионального МВД. Спасти его не удалось.

Инцидент произошел в среду, 26 ноября, на улице Степана Разина. По предварительным данным ГИБДД, мальчик 2014 года рождения переходил проезжую часть. В этот момент на него совершила наезд женщина за рулем автомобиля Kia Carnival. После первого удара ребенок упал на дорогу, где его повторно переехала следующая машина — Kia Soul, которой также управляла женщина-водитель.

В результате ДТП мальчик скончался до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в публикации.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Уже известно, что оба водителя были трезвы. В настоящее время сотрудники полиции и ГИБДД устанавливают все детали и причины произошедшего.

Ранее стало известно, что водитель автомобиля Porsche на высокой скорости совершил наезд на молодого человека на пешеходном переходе в столичном районе Куркино. Согласно обнародованной информации, пострадавший пересекал проезжую часть на зеленый свет, когда машина, осуществлявшая обгон автобуса, сбила его.

ДТП
дети
смерти
Нижегородская область
