День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 21:12

Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе

SHOT: в Москве водитель на Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Водитель Porsche на большой скорости сбил ребенка на пешеходном переходе в московском районе Куркино, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, мальчик 10–12 лет возвращался домой из школы и переходил дорогу на зеленый свет, когда автомобиль, обгонявший автобус, совершил наезд. Ребенок находится в машине реанимации, врачи борются за его жизнь.

В материале говорится, что, по словам очевидцев, удар был такой силы, что подросток отлетел на несколько метров. Свидетели также сообщили, что перед происшествием слышали резкий звук торможения. Они предполагают превышение скорости водителем Porsche.

Ранее в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате столкновения с которым погибли две молодые девушки — водитель и пассажир легкового автомобиля Kia. Обеим было 23 года.

До этого около «Москва-Сити» произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали ребенок и трое взрослых. По данным источника, троих человек с различными травмами госпитализировали. ДТП произошло в районе дома № 26 на Кутузовском проспекте.

ДТП
дети
Москва
переходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва на телевизионной вышке в Киеве
Женщинам дали советы, как родить пятерых детей и сохранить здоровье
Стало известно, кто возглавил делегации на переговорах России и Украины
Орбакайте поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ
В Госдуме призвали с детства готовить мальчиков к будущему отцовству
«Покажи синяки»: мать Костылевой решила оправдаться перед Плющенко
Раскрыто, почему Зеленский спешит подписать невыгодный для него план Трампа
Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе
Без света, заводов и складов БПЛА: Киев наказан за удар по мирным россиянам
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора России
Скончалась пережившая две мировые войны черепаха Бабуля
Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ту-160
США, лечение зависимости, отказ выступать в РФ: как живет Александр Рыбак
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
Названо количество дронов, перехваченных российской ПВО
Фуршет без хлопот: простой рецепт сытных тарталеток
Политолог оценил перспективы выхода Польши из Евросоюза
Пятиклассник спас себя и сестру от пьющих родителей
Более 20 подростков насильно удерживали в подпольном рехабе
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Семья и жизнь

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.