Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе

Водитель Porsche на большой скорости сбил ребенка на пешеходном переходе в московском районе Куркино, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, мальчик 10–12 лет возвращался домой из школы и переходил дорогу на зеленый свет, когда автомобиль, обгонявший автобус, совершил наезд. Ребенок находится в машине реанимации, врачи борются за его жизнь.

В материале говорится, что, по словам очевидцев, удар был такой силы, что подросток отлетел на несколько метров. Свидетели также сообщили, что перед происшествием слышали резкий звук торможения. Они предполагают превышение скорости водителем Porsche.

Ранее в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате столкновения с которым погибли две молодые девушки — водитель и пассажир легкового автомобиля Kia. Обеим было 23 года.

До этого около «Москва-Сити» произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали ребенок и трое взрослых. По данным источника, троих человек с различными травмами госпитализировали. ДТП произошло в районе дома № 26 на Кутузовском проспекте.