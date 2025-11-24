День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 18:57

Две молодые подруги погибли в ДТП с автобусом

В Свердловской области две девушки погибли в лобовом ДТП с автобусом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате столкновения с которым погибли две молодые девушки — водитель и пассажир легкового автомобиля Kia, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Обеим было 23 года.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia потеряла контроль над управлением из-за неблагоприятных дорожных условий и погодных факторов. Машину занесло, после чего она пересекла разделительную полосу и столкнулась с автобусом ЛИАЗ, который двигался по маршруту № 103 Екатеринбург — Кедровое.

В момент столкновения в автобусе находились водитель и 10 пассажиров. Никто из них не получил травм. По данным медицинского освидетельствования, водитель автобуса был трезв. Состояние водителя Kia после аварии будет установлено по результатам экспертизы.

Ранее на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП, унесшее жизни водителя легкового автомобиля и трех детей. По предварительным данным, Toyota Vista выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком MAN. В легковом автомобиле находились несовершеннолетние дочери водителя и их 10-летняя знакомая.

Свердловская область
ДТП
смерти
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зара назвала три вещи, которые родители обязаны давать своим детям
Джентльмен, спартаковец, наш Пеле: как Никита Симонян стал легендой
Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса
В школе в ХМАО вместо звонка на урок будет звучать SHAMAN
Судебные разборки Разина с «Ласковым маем» обернулись уголовным скандалом
Обезлюдивший без россиян финский аэропорт превратился в закусочную
В Госдуме назвали главное отличие между тактиками ВС России и ВСУ
Расчехляют «Орешник»? Украина готовится к самому массированному обстрелу
Суд вынес решение по аресту Лерчек и ее мужа
В европейской стране уничтожили миллионы «стухших» доз вакцин от COVID-19
Пятеро россиян выпили суррогатный алкоголь и умерли
Пашинян выразил соболезнования Путину из-за смерти олимпийского чемпиона
Глава ФНС рассказал, как обелить рынок аренды жилья в России
Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы
С бухгалтеров армавирского СИЗО-2 взыщут 9,5 млн рублей
Суд оправдал «последовательницу Родиона Раскольникова»
Стало известно, смогут ли США исключить ЕС из мирных переговоров по Украине
В Саратове пассажир заплатил таксисту за поездку наркотиками
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
В Сети появились подробности о новых товарных знаках «Вкусно — и точка»
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.