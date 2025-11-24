Две молодые подруги погибли в ДТП с автобусом В Свердловской области две девушки погибли в лобовом ДТП с автобусом

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате столкновения с которым погибли две молодые девушки — водитель и пассажир легкового автомобиля Kia, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Обеим было 23 года.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia потеряла контроль над управлением из-за неблагоприятных дорожных условий и погодных факторов. Машину занесло, после чего она пересекла разделительную полосу и столкнулась с автобусом ЛИАЗ, который двигался по маршруту № 103 Екатеринбург — Кедровое.

В момент столкновения в автобусе находились водитель и 10 пассажиров. Никто из них не получил травм. По данным медицинского освидетельствования, водитель автобуса был трезв. Состояние водителя Kia после аварии будет установлено по результатам экспертизы.

