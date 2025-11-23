Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 15:53

В ДТП на трассе «Сибирь» погибли трое детей

Трое детей и водитель скончались в смертельном ДТП в Иркутской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Иркутской области на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, погибли водитель и трое детей, сообщает региональная прокуратура. Столкновение случилось в Куйтунском районе.

По предварительной информации, инцидент произошел, когда легковой автомобиль Toyota Vista по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате удара несовместимые с жизнью травмы получил водитель легкового автомобиля, а также три его несовершеннолетние пассажирки: дочери в возрасте двух и 10 лет и их 10-летняя знакомая. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее в Сарапуле в Удмуртии столкнулись сразу три легковых автомобиля, в результате чего скончалась 19-летняя девушка и пострадали двое несовершеннолетних. Водитель автомобиля Nissan Almera, совершая маневр поворота с главной дороги на второстепенную, не заметил идущую навстречу «Ладу», что привело к сильному удару. Из-за столкновения Nissan отбросило на припаркованный неподалеку автомобиль Geely Atlas.

