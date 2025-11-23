Стало известно о жертвах массового ДТП в Удмуртии В результате массового ДТП в Сарапуле погибла 19-летняя девушка

В Сарапуле в Удмуртии столкнулись сразу три легковых автомобиля, в результате чего скончалась 19-летняя девушка и пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в управлении ГАИ по республике. Инцидент произошел на улице Путейской.

Водитель автомобиля Nissan Almera, совершая маневр поворота с главной дороги на второстепенную, не заметил идущую навстречу «Ладу», что привело к сильному удару. От столкновения Nissan отбросило на припаркованный неподалеку автомобиль Geely Atlas. В результате аварии 19-летняя пассажирка Nissan Almera получила смертельные травмы.

Два пассажира автомобиля «Лада Веста» — мальчики 10 и 12 лет с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение, — добавили в ведомстве.

