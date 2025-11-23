Международный муниципальный форум стран БРИКС
Стало известно о жертвах массового ДТП в Удмуртии

В результате массового ДТП в Сарапуле погибла 19-летняя девушка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Сарапуле в Удмуртии столкнулись сразу три легковых автомобиля, в результате чего скончалась 19-летняя девушка и пострадали двое несовершеннолетних, сообщили в управлении ГАИ по республике. Инцидент произошел на улице Путейской.

Водитель автомобиля Nissan Almera, совершая маневр поворота с главной дороги на второстепенную, не заметил идущую навстречу «Ладу», что привело к сильному удару. От столкновения Nissan отбросило на припаркованный неподалеку автомобиль Geely Atlas. В результате аварии 19-летняя пассажирка Nissan Almera получила смертельные травмы.

Два пассажира автомобиля «Лада Веста» — мальчики 10 и 12 лет с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение, — добавили в ведомстве.

Ранее пресс-служба управления дорожным движением Джизакской области Узбекистана сообщила о гибели пяти человек при столкновении грузовика и легкового автомобиля. Дорожное происшествие случилось на 989-м километре автомагистрали М-39 Ташкент — Термез, в результате легковой транспорт воспламенился.

ДТП
дети
пострадавшие
аварии
Удмуртия
