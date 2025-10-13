Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 14:57

Возле «Москва-Сити» произошло массовое ДТП с пострадавшими

Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП на Кутузовском в Москве

Фото: t.me/moscowproc*

Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП возле «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, трех человек с различными травмами увезли в больницу.

В публикации отмечается, что авария произошла в районе дома №26 на Кутузовском проспекте. Движение на данном участке затруднено.

По предварительной информации столичной прокуратуры, виновником ДТП оказался водитель BMW. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с тремя автомобилями.

Ранее сообщалось о крупной автомобильной аварии в Подмосковье, где легковушка столкнулась со школьным автобусом. ДТП произошло на Пятницком шоссе в районе деревни Брехово. В районе аварии было затруднено движение, образовалась пробка. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

До этого три человека погибли в загоревшейся машине после ДТП с фурой в Башкирии. Авария произошла на 1343-м километре трассы «Урал». Иномарка опрокинулась в кювет и загорелась. Водитель легковушки и два пассажира скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Россия
Москва
аварии
ДТП
Москва-Сити
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минфине США оценили необходимость скорого введения пошлин против Китая
ГК «Основа» открыла первый в Петербурге курорт «Термолэнд»
Кабаны устроили нашествие в Ленобласти
«По пути домой»: появилось первое фото Харкина после двух лет в плену ХАМАС
Прокурор потребовал шесть лет колонии для Арега Щепихина
Мнение риелторов: почему хорошие окна ускоряют продажу квартиры
В Китае назвали три фактора, которые привели Трампа в бешенство
Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика
Ушли в секту или замерзли в тайге: новые версии пропажи семьи Усольцевых
В Петербурге мужчина попал под поезд из-за наушников
Стало известно, сколько украинцев хотят ухода Зеленского с поста президента
Стоимость золота на бирже за тройскую унцию обновила исторический рекорд
Стало известно о пропавшем бойце СВО, которого по ошибке признали беглецом
ВС России расширили плацдарм у Боровой
Экс-нардеп раскрыл, почему Запад не хочет завершать конфликт на Украине
Жителей якутского села попросили неделю не выкидывать мусор
Суд огласил приговор закладчику, застрелившему полицейского
Правительство разрешило привлекать резервистов для операций за пределами РФ
Москалькова раскрыла подробности об удерживаемых на Украине россиянах
Президент Федерации тенниса России дал профессиональный совет Андреевой
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.