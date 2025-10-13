Возле «Москва-Сити» произошло массовое ДТП с пострадавшими Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП на Кутузовском в Москве

Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП возле «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, трех человек с различными травмами увезли в больницу.

В публикации отмечается, что авария произошла в районе дома №26 на Кутузовском проспекте. Движение на данном участке затруднено.

По предварительной информации столичной прокуратуры, виновником ДТП оказался водитель BMW. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с тремя автомобилями.

