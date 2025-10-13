Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Башкирии

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:20

Три человека погибли в загоревшейся машине после ДТП с фурой в Башкирии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли в загоревшейся машине после ДТП с фурой в Башкирии, сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале. Авария произошла на 1343-м километре трассы «Урал».

В результате ДТП водитель Daewoo и два пассажира скончались до приезда скорой медицинской помощи, — написал Севастьянов.

Как отметил инспектор, легковой автомобиль Daewoo врезался в грузовик, который ехал во встречном направлении. Иномарка опрокинулась в кювет и загорелась.

Ранее во Внуково двое детей оказались зажатыми в автомобиле. ДТП с участием двух легковушек и грузовика произошло в поселке совхоза «Крекшино».

До этого в Забайкальском крае также произошло ДТП с участием маршрутного такси. Авария случилась на заснеженной дороге вблизи села Акша. Микроавтобус Iveco перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Обошлось без пострадавших.

12 октября три человека погибли и еще четверо пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Саратовской области. ДТП произошло ночью 12 октября около села Гусевка. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus допустил съезд с дороги.

