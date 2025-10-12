В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами В Забайкалье перевернулось маршрутное такси с шестью пассажирами

В Забайкальском крае этим утром, 12 октября, перевернулось маршрутное такси с шестью пассажирами, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Авария произошла на заснеженной трассе недалеко от села Акша. Пострадавших нет.

На подъезде к селу Акша произошло дорожно-транспортное происшествие с маршрутным такси. Водитель микроавтобуса «Ивеко» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, — говорится в сообщении.

По данным полиции, в аварии пострадала лишь сама маршрутка, которой был причинен материальный ущерб. Все причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливают сотрудники ГАИ.

Ранее в Саратовской области перевернулся автомобиль Lada Largus, погибли три человека, еще четверо получили травмы. Авария произошла ночью 12 октября возле села Гусевка. Водитель 1972 года рождения не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась. Пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого на автодороге Джубга — Сочи 32-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров — женщина 30 лет и двое детей 2 и 4 лет — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.