12 октября 2025 в 16:31

Двоих детей зажало в сплющенном авто в ДТП

Во Внуково двоих детей зажало в сплющенной из-за ДТП машине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Во Внуково двое детей оказались зажаты в автомобиле, передает Telegram-канал «360 ЧП». ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошло в поселке совхоза «Крекшино».

На место происшествия уже выехали спасатели. Подробности инцидента и причины аварии выясняются.

Сегодня утром, 12 октября, в Забайкальском крае также произошло ДТП с участием маршрутного такси. Авария случилась на заснеженной дороге вблизи села Акша. Микроавтобус «Ивеко» перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Пострадавших нет, повреждена только маршрутка.

Ранее три человека погибли и еще четверо пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Саратовской области. ДТП произошло ночью 12 октября около села Гусевка. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus допустил съезд с дороги.

Также на Дмитровском шоссе в Москве произошло ДТП. Движение по трассе было затруднено, но в настоящее время восстановлено. Авария случилась в районе дома 165д и помешала проезду в центр.

ДТП
дети
пострадавшие
Москва
