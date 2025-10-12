Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 11:03

В Москве на Дмитровском шоссе произошла авария

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Дмитровском шоссе в Москве произошло ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». В региональном ведомстве уточнили, что движение по трассе было восстановлено.

Движение на Дмитровском шоссе восстановлено, — гласит сообщение дептранса.

Отмечается, что авария произошла в районе дома 165д. Она на время затруднила движение в центр, все детали случившегося уточняются оперативными службами, добавили на канале.

Ранее три человека погибли и четверо пострадали при опрокидывании автомобиля в Саратовской области, рассказали в региональной госавтоинспекции. ДТП произошло глубокой ночью 12 октября вблизи села Гусевка. Смертельные травмы получили водитель и двое пассажиров. Остальные четверо пострадавших доставлены в больницу.

Ранее на автодороге Джубга — Сочи 32-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового авто и трое пассажиров — женщина 30 лет и двое детей 2 и 4 лет — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ДТП
Москва
Дептранс
дороги
