Фура насмерть придавила двух россиян, менявших колеса

Два водителя, менявших колеса, погибли в результате столкновения грузовика с остановившимися автомобилями на Московском шоссе, сообщает Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Смертельное ДТП произошло вечером 28 ноября в Пушкинском районе.

Водитель 1966 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo, двигаясь по Московскому шоссе из области в город, совершил наезд на стоящие на выделенной полосе транспортные средства ПАЗ и КамАЗ, а также на находящихся рядом с ними водителей, осуществляющих замену колес, — сообщили в ведомстве.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что молодой человек, сбитый автомобилем Porsche на пешеходном переходе в районе Куркино, скончался в медицинском учреждении. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.

До этого в подмосковном Пушкино жительница наехала на двухлетнюю дочь при движении с парковочного места. Мать доставила ребенка в больницу, где девочка скончалась. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении ПДД, ставшем причиной гибели человека по неосторожности.