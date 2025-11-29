День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 12:30

Фура насмерть придавила двух россиян, менявших колеса

В Ленобласти фура насмерть сбила двух водителей, менявших колеса

Фото: t.me/ugibdd78
Читайте нас в Дзен

Два водителя, менявших колеса, погибли в результате столкновения грузовика с остановившимися автомобилями на Московском шоссе, сообщает Госавтоинспекция по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Смертельное ДТП произошло вечером 28 ноября в Пушкинском районе.

Водитель 1966 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo, двигаясь по Московскому шоссе из области в город, совершил наезд на стоящие на выделенной полосе транспортные средства ПАЗ и КамАЗ, а также на находящихся рядом с ними водителей, осуществляющих замену колес, — сообщили в ведомстве.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что молодой человек, сбитый автомобилем Porsche на пешеходном переходе в районе Куркино, скончался в медицинском учреждении. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.

До этого в подмосковном Пушкино жительница наехала на двухлетнюю дочь при движении с парковочного места. Мать доставила ребенка в больницу, где девочка скончалась. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении ПДД, ставшем причиной гибели человека по неосторожности.

Ленобласть
ДТП
смерти
водители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд запретил продавать открытки с Гитлером
Во Владивостоке рассказали о ситуации со сдачей билетов на концерт Долиной
Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября: что известно, разлив нефти, жертвы
На Кубани раскрыли, что стало с горящей НПЗ после атаки ВСУ
Конец «халявы» для мигрантов: какие законы вступают в силу с 1 декабря
110 вариантов подарков коллегам на Новый год — на любой вкус и кошелек
Мясников возмутился одной особенности своей внешности
Зеленский нашел замену Ермаку
Россиян начали обманывать в аптеках Турции и Египта
Названы три фразы, обезоруживающие ребенка перед мошенниками
Подпольщик доложил об уничтожении «цитадели» вражеских дронов
Назван срок, который грозит арестованному гендиректору издательства «Джем»
В Литве подстрелили бельгийского военного
Украденная по ошибке домашняя обезьяна вернулась к своему хозяину
В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией
ФСБ впервые начала публикацию списка предателей
Ермака назвали ключевым виновником затягивания конфликта на Украине
Прослужит десятилетиями: как установить и укрепить забор из профнастила
Семья Милохина уехала за защитой в США после угроз в Анапе
В США «похоронили» коварный план Запада против России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.