26 ноября 2025 в 16:53

В прокуратуре Москвы раскрыли судьбу пешехода, сбитого Porsche

Сбитый Porsche пешеход скончался в больнице в Куркино

Фото: t.me/moscowproc
Молодой человек, сбитый автомобилем Porsche на пешеходном переходе в районе Куркино, скончался в медицинском учреждении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось.

Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован, где скончался от полученных в результате дорожной аварии травм. Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что водитель автомобиля Porsche на высокой скорости совершил наезд на молодого человека на пешеходном переходе в столичном районе Куркино. Согласно имеющейся информации, пострадавший пересекал проезжую часть на зеленый свет, когда машина, осуществлявшая обгон автобуса, сбила его.

Кроме того, в подмосковном Пушкине жительница совершила наезд на собственную двухлетнюю дочь при движении с парковочного места. Мать доставила ребенка в медицинское учреждение, где девочка скончалась. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении ПДД, ставшем причиной гибели человека по неосторожности.

