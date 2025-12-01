В России сотни Porsche превратились в «кирпичи»

Сотни автомобилей Porsche по всей России оказались обездвижены из-за массового сбоя, который дилеры объясняют проблемами связи или неполадками в работе заводской сигнализации, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, транспортные средства водителей из Москвы, Краснодара и других городов попросту не заводятся, фактически превратившись в «кирпичи».

В материале говорится, что в качестве временного решения некоторые автовладельцы предлагают отключать аккумулятор на 10 часов, однако многим уже пришлось обращаться к эвакуаторам и отправлять машины в сервисные центры.

Ранее сообщалось, что прибыль Porsche за девять месяцев текущего года рухнула на 95,9%, до €114 млн (10,83 млрд рублей). Только в третьем квартале потери автопроизводителя достигли €967 млн (91,9 млрд рублей). В отчете уточняется, что операционная прибыль за тот же период составила €40 млн (3,8 млрд рублей), что почти на 99% ниже результата прошлого года, когда автопроизводитель зарабатывал около 4 млрд (380 млрд рублей).