Невероятно ароматный пирог с морковью и апельсиновым соком за 45 минут

В миске соедините 130 г муки, 100 г сахара, щепотку соли, 1 чайную ложку разрыхлителя с горкой и 1 чайную ложку корицы. Затем добавьте 230 г тертой моркови и 75 мл растительного масла, аккуратно перемешайте до равномерного распределения ингредиентов. Далее влейте 75 мл свежего апельсинового сока, всыпьте 50 г изюма и примерно 50 г крупно порубленных грецких орехов, перемешивая массу ложкой до однородности. Получившееся тесто выложите в форму для выпечки и готовьте примерно 45 минут в разогретой духовке при температуре 160 градусов. Чтобы проверить готовность выпечки, стоит воткнуть в центр пирога зубочистку — если она сухая, десерт полностью пропекся. Такой пирог получается вкусным, ароматным и мягким, что идеально подходит для уютных чаепитий.

