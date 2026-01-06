Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 17:55

Орбан назвал основные признаки упадка демократии в Европе

Орбан обвинил ЕС в упадке демократии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Демократия в Европе переживает кризис, а Венгрия выбирает конкуренцию вместо запретов и суверенитет вместо централизованного контроля, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. В социальной сети X политик пояснил, что Будапешт в отличие от других выбирает демократические методы.

Европейская демократия находится в упадке. Проводятся повторные выборы, за партиями ведется наблюдение, кандидаты блокируются, лидеры наказываются за защиту границ, свобода слова подвергается санкциям. Венгрия предпочитает конкуренцию запретам и суверенитет централизованному контролю. Вот как выглядит демократия, — сказано в публикации.

До этого Орбан заявил, что СВО на Украине нельзя сравнивать с операцией США в Венесуэле, в ходе которой похитили президента Николаса Мадуро. Он подчеркнул, что данные события имеют существенные различия и их сравнение некорректно.

Политик также напомнил, что Венгрия не будет финансировать Украину в 2026 году. По его словам, государство также не поддержит общий заем Евросоюза для этих целей.

Виктор Орбан
Венгрия
демократия
политика
