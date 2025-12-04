Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут

Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем
Пирожки из слоеного теста с клубничным вареньем — простой и быстрый десерт, который понравится всей семье. Для их приготовления хватает всего нескольких ингредиентов и минимума времени. Эти пирожки идеально подойдут для уютного чаепития.

Чтобы сделать пирожки из слоеного теста, нужно раскатать готовое тесто (500 г), нарезать квадратиками среднего размера, выложить по ложке клубничного варенья на каждый квадратик и аккуратно защипать края. Выпекайте при 190 градусах около 15 минут до золотистой корочки. Пирожки получаются хрустящими с сочной начинкой, они отлично дополнят любой праздник или семейный обед.

Попробуйте этот рецепт, и пирожки из слоеного теста с клубничным вареньем станут вашим любимым лакомством.

Ранее мы поделились рецептом цезаря с креветками и грейпфрутом.

