Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 17:39

Мерц напомнил Трампу, кому принадлежит Гренландия

Мерц: Гренландия принадлежит своему народу

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Гренландия принадлежит своему народу, заявил на своей странице в соцсети X канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне высказываний американского президента Дональда Трампа о крупнейшем в мире острове. По его словам, остающуюся важным приоритетом для Европы безопасность в Арктике следует обеспечивать совместными усилиями НАТО, включая Вашингтон.

Мы едины во мнении: Дания, включая Гренландию, является частью НАТО. Безопасность Арктики нужно обеспечивать вместе с партнерами по НАТО, в том числе с США. Гренландия принадлежит ее народу, — отметил он.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейским странам следует объединить усилия, чтобы противостоять США. В связи с этим он вспомнил выражение из романа французского писателя Александра Дюма — отца «Три мушкетера»: «Один за всех, и все за одного».

Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер счел сомнительной правомочность контроля Дании над Гренландией. По его словам, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, чтобы Вашингтон обеспечил безопасность региона Арктики и защитил интересы Североатлантического альянса.

Фридрих Мерц
Гренландия
Германия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Хвастливый»: на Западе «разнесли» Зеленского за выпады против России
Китайский робот в прыжке разбил ногой арбуз и попал на видео
В ГД рассказали о новых мерах по улучшению жизни граждан старшего возраста
«Ослов» призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за ударов по Венесуэле
Наследственность и вес: передаются ли полнота и худоба по генам?
Пошаговый рецепт постных вареников с грибами для сочельника
«Счастливы вместе», двое детей, театр: как живет актер Павел Савинков
Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом
Прилучный, критика из-за худобы, бездетность: как живет Мирослава Карпович
Россиянин насмерть замерз на заснеженном острове в новогоднюю ночь
Серия ДТП парализовала «Неву» в сторону Москвы
«Гомункул просит есть»: просьба Киева о $800 млрд озадачила Орбана
Орбан назвал основные признаки упадка демократии в Европе
Краснодарец чуть не убил девушку за отказ от знакомства
На Москву надвигается «снежный армагеддон»
Пользователей рассрочек защитят от беспредела компаний
Военэксперт ответил, как России обезопасить свои торговые суда
«Огромная мина»: Слуцкий об американском «праве сильного» в Венесуэле
Моллюски появились на интимном месте женщины после занятий стрип-пластикой
Мерц напомнил Трампу, кому принадлежит Гренландия
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.