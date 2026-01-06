Мерц напомнил Трампу, кому принадлежит Гренландия

Гренландия принадлежит своему народу, заявил на своей странице в соцсети X канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне высказываний американского президента Дональда Трампа о крупнейшем в мире острове. По его словам, остающуюся важным приоритетом для Европы безопасность в Арктике следует обеспечивать совместными усилиями НАТО, включая Вашингтон.

Мы едины во мнении: Дания, включая Гренландию, является частью НАТО. Безопасность Арктики нужно обеспечивать вместе с партнерами по НАТО, в том числе с США. Гренландия принадлежит ее народу, — отметил он.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейским странам следует объединить усилия, чтобы противостоять США. В связи с этим он вспомнил выражение из романа французского писателя Александра Дюма — отца «Три мушкетера»: «Один за всех, и все за одного».

Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер счел сомнительной правомочность контроля Дании над Гренландией. По его словам, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, чтобы Вашингтон обеспечил безопасность региона Арктики и защитил интересы Североатлантического альянса.