06 января 2026 в 17:51

Пользователей рассрочек защитят от беспредела компаний

В России ограничат штрафы для пользователей рассрочек

В 2026 году правила предоставления рассрочек изменятся — с 1 апреля ограничат размер штрафов для россиян, сообщили в РБК. Работающие с финансовым инструментом компании также включат в единый реестр.

По информации журналистов, продавцам также запретят маскировать проценты под отложенные платежи, указывая разную цену для покупки сразу и отсроченных платежей. Они уточнили, что закон направлен на защиту прав россиян.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России нужно регулировать, но не ограничивать рассрочку при покупке жилья у застройщиков. По словам парламентария, этот инструмент уже прочно вошел в практику и его полный запрет не требуется. При этом депутат подчеркнул, что важно обеспечить жесткий контроль над надбавками к цене, так как заявления о продаже в рассрочку по более низкой стоимости часто оказываются манипуляцией.

До этого эксперт финансового рынка Андрей Бархота отметил, что несвоевременное погашение задолженности может негативно отразиться на кредитной истории. По его словам, для предотвращения рисков необходимо заранее информировать банк о невозможности проведения платежа.

