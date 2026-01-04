Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 02:51

В ГД пояснили, нужно ли ограничивать рассрочку от застройщиков

Депутат Аксаков: ограничивать рассрочку от российских застройщика не нужно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России нужно регулировать, но не ограничивать рассрочку при покупке жилья у застройщиков, заявил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, этот инструмент уже прочно вошел в практику, и его полный запрет не требуется.

При этом депутат подчеркнул, что важно обеспечить жесткий контроль над надбавками к цене, так как заявления о продаже в рассрочку по более низкой стоимости часто оказываются манипуляцией. Главным условием он назвал обеспечение покупки квартир в рассрочку только платежеспособными гражданами.

Рассрочка – это явление, уже вошедшее в нашу жизнь. Формализовать запрет рассрочки, я думаю, не надо. Могут быть всякие обстоятельства, в конце концов, может быть ситуация, когда тому, кто продает жилье в рассрочку, срочно нужны договора, которые позволяют говорить о том, что у него жилье продается. Он может взять кредит под эти договора и решать другие задачи, — отметил Аксаков.

Необходимо четко прописать правила, чтобы избежать злоупотреблений, таких как повторная продажа квартиры в случае проблем у первого покупателя. Парламентарий также предложил часть суммы по рассрочке размещать на депозите, доступ к которому открывается только после реальной сделки.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота отметил, что несвоевременное погашение задолженности может негативно отразиться на кредитной истории. По его словам, для предотвращения рисков необходимо заранее информировать банк о невозможности проведения платежа.

рассрочка
жилье
ограничения
Госдума
