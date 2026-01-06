Украинцы застыдили киевский ТЦК за эмоциональный пост об уклонистах Киевский ТЦК удалил пост с жалобой об уклонистах после критики украинцев

Киевский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) удалил публикацию в Facebook (деятельность в РФ запрещена), в которой жаловался на нападения граждан на сотрудников. Пост был стерт после волны критики и насмешек со стороны украинских интернет-пользователей.

Ой, а что это мы свои посты так трусливо удаляем? Интернет помнит все, — написал один из пользователей.

В публикации ТЦК утверждалось, что с начала спецоперации от рук местных жителей погибли четыре сотрудника. В ответ пользователи предложили властям подсчитать, сколько человек было убито и травмировано в результате действий по принудительной мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области мужчина, признанный военно-врачебной комиссией годным к военной службе, умер у входа в здание территориального центра комплектования. Ожидая распределения, мобилизованный почувствовал недомогание, у него началось носовое кровотечение.

До этого житель Одесской области сбежал из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации. Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и удерживали в помещении.